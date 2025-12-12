پخش زنده
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد میانگین کیفیت هوای پایتخت امروز روز جمعه در شرایط قابل قبول است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۷۶ و در وضعیت قابل قبول قرار داشت.
کیفیت هوای تهران هماکنون روی عدد ۹۱ در شرایط قابل قبول است.
از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۵ روز قابل قبول، ۱۱۱ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۲۰ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.