به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۷۶ و در وضعیت قابل قبول قرار داشت.

کیفیت هوای تهران هم‌اکنون روی عدد ۹۱ در شرایط قابل قبول است.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۵ روز قابل قبول، ۱۱۱ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۰ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.