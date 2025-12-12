پخش زنده
فرمانده انتظامی آذربایجانغربی گفت: حضرت زهرا الگویی الهی و کامل برای تمامی زنان جهان به شمار میرود.
.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سردار رحیم جهانبخش ضمن تبریک فرخنده ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به تمامی بانوان و مادران با اشاره به زندگی و سیره عملی حضرت زهرا (س) اظهار کرد: بانوان ایران اسلامی با الگوگیری از این بانوی بزرگوار توانستهاند در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و علمی به موفقیتهای چشمگیری دست یابند که بازتاب آن در سطح ملی و بینالمللی مشهود است.
فرمانده انتظامی آذربایجانغربی افزود: ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) نه تنها روز تولد دخت نبی اکرم (ص) و مایه شادی پدر بزرگوار ایشان است، بلکه فرصتی برای بزرگداشت مقام زن و به ویژه مادران این مرز و بوم محسوب میشود که با تلاش و ایثار خود، خانهها و جامعه را سرشار از مهر و محبت میکنند.
جهانبخش تصریح کرد: خداوند زن را محور مهرورزی و پایگاه عشق به خانواده قرار داده و نقش تربیتی و مدیریتی بانوان در خانه و جامعه موجب رشد اخلاقی و اجتماعی فرزندان و پایداری ارزشهای انسانی میشود.
وی عنوان کرد: اگر روزی باید به نام روز زن یا روز مادر نامگذاری شود، والاتر و شایستهتر از روز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) وجود ندارد؛ روزی که تجلی افتخار خاندان وحی و الگویی الهی برای تمامی زنان جهان است.
جهانبخش در پایان با تقدیر از نقش بانوان در تربیت نسل آینده، بر اهمیت حفظ ارزشهای اخلاقی و انسانی تأکید کرد.