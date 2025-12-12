سخنگوی اورژانس استان آذربایجان‌شرقی از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور سرچم – اردبیل و امدادرسانی گسترده نیرو‌های اورژانس و هلال‌احمر میانه و زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، وحید شادی‌نیا از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور سرچم – اردبیل و امدادرسانی گسترده نیرو‌های اورژانس و هلال‌احمر میانه و زنجان خبر داد و افزود: ساعت ۲ و ۳۰ بامداد امروز جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ با تماس مردمی با مرکز ۱۱۵ و گزارش واژگونی اتوبوس و مصدومیت سرنشینان، بلافاصله تیم‌های فوریت‌های پزشکی اقکند و میانه به محل حادثه اعزام شدند.

وی اضافه کرد: با توجه به تعداد بالای مصدومان، آمبولانس‌های پایگاه‌های اقکند، شهری یک و دو میانه، قافلانکوه و دادلو به همراه نیرو‌های هلال‌احمر اقکند، دادلو و قافلانکوه به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان‌شرقی ادامه داد: کارشناسان فوریت‌های پزشکی استان زنجان نیز با دو دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس به عملیات امدادرسانی پیوستند.

به گفته شادی‌نیا، در این حادثه هفت مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه توسط تیم‌های استان زنجان با اتوبوس‌آمبولانس به بیمارستان‌های زنجان منتقل شدند و هشت مصدوم نیز توسط نیرو‌های فوریت‌های پزشکی قافلانکوه، دادلو و شهری یک به بیمارستان برکت امام میانه انتقال یافتند.

وی بیان داشت: پایگاه شهری دو میانه و نیرو‌های امدادی هلال‌احمر میانه و زنجان نیز هشت مصدوم را به بیمارستان خاتم میانه منتقل کردند.

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام‌گرفته، وضعیت عمومی بیشتر مصدومان مساعد گزارش شده، اما حال یکی از مصدومان منتقل‌شده به بیمارستان برکت امام میانه همچنان وخیم است.

این اتوبوس دیشب، پنج شنبه ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه از مشگین شهر استان اردبیل به سمت تهران حرکت کرده بود که ساعت ۲ و ۳۰ بامداد امروز جمعه در محور اردبیل - سرچم واژگون شد.