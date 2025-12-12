پخش زنده
امروز: -
وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد: شهروندان دو تابعیت افغانستان برای سفر به این کشور نیازی به روادید ندارند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ حافظ ضیا احمد تکل معاون وزارت امور خارجه افغانستان امروز در رشته پیامهایی اعلام کرد: شهروندان افغانستان که دارای دو تابعیت هستند، هنگام سفر به این کشور نیازی به روادید ندارند.
حافظضیا احمد تکل گزارشهای منتشر شده درباره صدور ویزا برای افغانهای دارای تابعیت دوگانه را رد کرده است.
وی افزود: افغانهایی که میخواهند با گذرنامه خارجی به افغانستان سفر کنند، همانند روال معمول با ارائه هویت افغانستانی خود نیازی به دریافت روادید افغانستان ندارند و میتوانند بدون روادید وارد کشور شوند.
این در حالی است که قبل از این گزارشهایی مبنی بر تصمیم حکومت افغانستان برای صدور روادید به افغانهای دو تابعیت منتشر شده بود.