پخش زنده
امروز: -
قانون جدید تجمعات در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بازنگری، اصلاح و تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی با تشریح آخرین اقدامات کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: این کمیسیون وظیفه نظارت بر عملکرد شوراها و بررسی قوانین مرتبط با آنها را بر عهده دارد و در دوره دوازدهم اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را در دستور کار قرار داد.
ولی الله بیاتی افزود: در این راستا، کمیسیون ۵۴ ماده از قانون انتخابات شوراها را بازنگری و برای تصویب به صحن مجلس ارائه کرد که این قانون به تصویب رسید.
این نماینده مجلس همچنین از تصویب قانون جدید «صدور مجوز برای تجمعات» در کمیسیون امور داخلی خبر داد و گفت: این قانون پس از بررسیهای کامل در کمیسیون تصویب شده و در آینده نزدیک برای تصمیمگیری نهایی به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.