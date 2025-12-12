به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امام جمعه اسدآباد گفت: شخصیت زن و مادر در طول تاریخ همواره تاثیر بسزایی در جامعه داشته و دارد.

حجت‌الاسلام مرتضی موحدی افزود:از آنجایی که مادر منشا محبت و تربیت در خانواده است؛ می‌تواند با محبتی که نسبت به فرزندان خود دارد با تربیت درست، انسان‌هایی به جامعه بشریت تحویل دهد که در نظام آموزش و اصلاح جامعه تأثیرگذار باشند. اگر به این جایگاه زنان ضربه و یا خدشه‌ای وارد شود به کل جامعه بشریت آسیب وارد شده است.