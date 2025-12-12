به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،صالحی فرد افزود: از ۲۴ ساعت گذشته آمار مبتلایان به انفولانزا ۱۵۰ نفر است که ۵۰ نفر آن‌ها بستری هستند.

وی با اشاره به این که رعایت دستور العمل‌های بهداشتی در درمان‌های موثر و تشخیص به موقع باعث سیر نزولی امار ابتلا به آنفولانزا شده است، گفت: مدارس و مراکز اموزش عالی در همه مقاطع از فردا شنبه ۲۲ اذر حضوری است.

صالحی افزود: با وجود سیر نزولی آنفولانزا، اما همچنان رعایت دستور العمل‌های بهداشتی در اماکن شلوغ و مدارس الزامی است.

وی گفت: تاخیر در اغاز ساعت مدارس به علت برودت هوا منوط به اعلام سازمان هواشناسی استان خواهد بود.