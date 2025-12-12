پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری از کاهش سیر نزولی آنفولانزا در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،صالحی فرد افزود: از ۲۴ ساعت گذشته آمار مبتلایان به انفولانزا ۱۵۰ نفر است که ۵۰ نفر آنها بستری هستند.
وی با اشاره به این که رعایت دستور العملهای بهداشتی در درمانهای موثر و تشخیص به موقع باعث سیر نزولی امار ابتلا به آنفولانزا شده است، گفت: مدارس و مراکز اموزش عالی در همه مقاطع از فردا شنبه ۲۲ اذر حضوری است.
صالحی افزود: با وجود سیر نزولی آنفولانزا، اما همچنان رعایت دستور العملهای بهداشتی در اماکن شلوغ و مدارس الزامی است.
وی گفت: تاخیر در اغاز ساعت مدارس به علت برودت هوا منوط به اعلام سازمان هواشناسی استان خواهد بود.