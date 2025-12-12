به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استاندار فارس گفت: توزیع عادلانه امکانات در مناطق مختلف استان باید مد نظر مدیران قرار گیرد.

حسینعلی امیری ادامه داد: این شهرستان نیروی انسانی و مردمانی مستعد، نجیب و توانمند دارد، اما امکانات و زیرساخت‌هایِ رستم متناسب با این ظرفیت‌ها نیست.

امیری افزود: مصوباتِ سفر‌های شهرستانی که برگرفته از جلسات کارشناسی دقیق است، لازم‌الاجرا خواهد بود و در سفر‌های بعدی اقدامات عملی در خصوص اجرای این تصمیمات بررسی می‌شود.

استاندار فارس، احیاء، به‌روزرسانی و پرداخت بدهی کارخانه قند رستم را از مطالبات مهم مردم این شهرستان اعلام و بیان کرد: این کارخانه بعد از بیش سال‌ها تعطیلی به زودی تعیین تکلیف می‌شود و می‌تواند زمینه اشتغال تعداد زیادی از جوانان شهرستان را فراهم کند.

او ادامه داد: موضوع طرح سد پارسیان هم در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیماتی برای آن گرفته شده است.

امیری با بیان اینکه شهرستان رستم بیش از ۱۰۰ روستا دارد گفت: تأمین آب آشامیدنی، بهسازی راه‌های روستایی، اتصال روستا‌ها به اینترنت پرسرعت و ساخت و تکمیل چندین مدرسه از مصوبات مهم این سفر شهرستانی برای روستاییانِ شهرستان رستم است.

استاندار فرس ادامه داد: خدمات ارائه شده در بیمارستان شهرستان رستم متناسب با وسعت و امکاناتِ آن نیست و موانعِ بهره‌وریِ کامل از جمله اجرای فیبر نوری و تأمین پزشک متخصص باید در دستور کار قرار گیرد.

او رفع چند نقطه حادثه‌خیز در راه‌های رستم و تکمیل مجتمع اداری شهرستان را از دیگر مصوبات سفر اعلام کرد و گفت: همه دستگاه‌ها باید بر اساس برنامه زمان‌بندی و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری، برای اجرای دقیق و به موقع مصوبات جدیت داشته باشند.

بازدید از بیمارستان شهر مصیری، کارخانه قند شهرستان رستم و حضور در جشن شکرگزاری برداشت محصول از دیگر برنامه‌های سفر استاندار فارس به شهرستان رستم بود.