به مناسبت هفته مقام زن و روز مادر، کاروان سلامت جمعیت هلال‌احمر با همکاری شبکه بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و اورژانس اجتماعی با هدف ارائه خدمات رایگان پزشکی در روستای شرفکند شهرستان بوکان مستقر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رییس جمعیت هلال احمر بوکان گفت: به مناسبت هفته مقام زن و روز مادر، کاروان سلامت جمعیت هلال‌احمر با همکاری شبکه بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و اورژانس اجتماعی با هدف ارائه خدمات رایگان پزشکی در روستای شرفکند شهرستان بوکان مستقر شدند.

انور بیادار افزود: در این برنامه که با مشارکت پزشک عمومی، پزشک مامایی اجرا شد، خدمات متنوعی همچون مشاوره رایگان، روان‌شناسی، پزشک عمومی، داروخانه و سنجش سلامت به مراجعان ارائه شد.

وی اظهارداشت: مربیان، امدادگران و اعضای داوطلب هلال‌احمر با ارائه آموزش‌های امدادی و کمک‌های اولیه، خدمات آموزشی ارائه کردند که ۸۰ نفر از آن بهره‌مند شدند.