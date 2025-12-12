اجرای کاروان سلامت هلالاحمر در بوکان
به مناسبت هفته مقام زن و روز مادر، کاروان سلامت جمعیت هلالاحمر با همکاری شبکه بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و اورژانس اجتماعی با هدف ارائه خدمات رایگان پزشکی در روستای شرفکند شهرستان بوکان مستقر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
انور بیادار افزود: در این برنامه که با مشارکت پزشک عمومی، پزشک مامایی اجرا شد، خدمات متنوعی همچون مشاوره رایگان، روانشناسی، پزشک عمومی، داروخانه و سنجش سلامت به مراجعان ارائه شد.
وی اظهارداشت: مربیان، امدادگران و اعضای داوطلب هلالاحمر با ارائه آموزشهای امدادی و کمکهای اولیه، خدمات آموزشی ارائه کردند که ۸۰ نفر از آن بهرهمند شدند.