تیم فولاد هرمزگان عنوان قهرمانی گروه یک لیگ برتر والیبال ساحلی در هفته دوم را به دست آورد تا دومین قهرمانی متوالی خود را تجربه کند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله مقدماتی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران سال ۱۴۰۴ با حضور ۱۲ تیم در دو گروه از ۲۸ آبان پیگیری میشود.
دیدارهای گروه یک این مسابقات در هفته دوم که با حضور فولاد هرمزگان، شهداب بافق، پاس بندر ترکمن، استقلال خراسان رضوی، شهداب جوان بافق و پاس آق قلا از چهارشنبه ۱۹ آذر به میزبانی باشگاه استقلال در مجموعه ورزشهای ساحلی شهرداری مشهد آغاز شده بود، با قهرمانی فولاد هرمزگان به پایان رسید.
در دیدار نهایی این گروه که تیمهای فولاد هرمزگان و شهداب بافق به مصاف یکدیگر رفتند؛ فولادیها با شکست دو بر صفر حریف، عنوان قهرمانی را کسب کردند.
شهداب بافق با امتیازهای ۲۱ بر ۱۸ و ۲۱ بر ۱۳ نتیجه را واگذار کردند تا به مقام نایب قهرمانی اکتفا کنند.
در دیدار ردهبندی نیز که با حضور علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال برگزار شد، تیم استقلال مشهد موفق به شکست دو بر صفر پاس بندرترکمن با امتیازهای ۲۱ بر ۱۸ و ۲۱ بر ۱۲ شد تا مدال برنز مسابقات در هفته دوم را از آن خود کند.
رتبه بندی نهایی هفته دوم لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه اول به قرار زیر است:
۱. فولاد هرمزگان
۲. شهداب بافق
۳. استقلال مشهد
۴. پاس بندر ترکمن
۵. شهداب جوان بافق
۶. پاس آق قلا
علی دستجردی و مجتبی ثابتی از خراسان رضوی، مصطفی مقدم از خراسان شمالی، مجید همتی از سمنان و پویان اکبری از مازندران داوران قضاوت کننده در این مسابقات بودند.
همچنین رازین پلیمر میزبان هفته دوم این رقابتها در گروه دوم است و تیمها امروز (جمعه ۲۱ آذر) وارد تهران خواهند شد و مسابقات ۲۲ تا ۲۴ آذر پیگیری میشود.
هفته نخست لیگ برتر ساحلی در شهرهای آق قلا و مراغه پیگیری شد و تیمهای فولاد هرمزگان و بندر پیکان دیر به مقام قهرمانی دست یافتند.
مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال ساحلی امسال در هر گروه و هر هفته بصورت یک تور در دو گروه سه تیمی آغاز میشود و پس از انجام مرحله گروهی همه تیمها به مرحله حذفی، سپس نیمه نهایی، رده بندی و فینال می روند و در نهایت قهرمان هر هفته مشخص میشود.