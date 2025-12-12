به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ " المرصاد "رسانه وابسته به حکومت افغانستان از بازداشت فردی خبر داده که یکی از طراحان حمله به خلیل‌الرحمن حقانی وزیر سابق امور مهاجران بوده است.

المرصاد با انتشار ویدیویی از اعتراف یکی از طراحان این حمله به‌نام " میرحمزه " از ساکنان استان بغلان اعلام کرد: فرد مهاجم از سوی رهبر گروه داعش مأمور انجام این حمله بوده‌اند.

میرحمزه در این ویدیو می‌گوید که پنج سال پیش به گروه داعش پیوسته و دستور حمله به وزیر سابق مهاجران را از رهبر گروه خود به‌نام «عثمان» در بلوچستان دریافت کرده است.

خلیل الرحمان حقانی عموی سراج الدین حقانی و بزرگ خاندان حقانی که عهده دار مسئولیت وزارت امور مهاجرین افغانستان بود یک سال قبل در یک حمله انتحاری در داخل وزارت امور مهاجرین جان باخت.

مسئولیت این حمله را داعش برعهده گرفت.