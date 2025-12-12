پلیس راه مازندران محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های چالوس، هراز و فیروزکوه را تا روز شنبه ۲۲ آذر اعمال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های منتهی به استان مازندران تا صبح روز شنبه ۲۲ آذر ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام پلیس راه، در صورت افزایش حجم ترافیک در جاده چالوس روز شنبه، محدودیت یکطرفه به صورت مقطعی اعمال می‌شود. همچنین تردد موتورسیکلت در محور‌های کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران-سمنان-مشهد تا ساعت ۸ صبح شنبه ممنوع است.

در محور هراز نیز در صورت لزوم، محدودیت یکطرفه از پلور تا لاریجان در روز‌ جمعه اجرا می‌شود.

تردد تریلر و کامیون در محور چالوس کماکان ممنوع بوده و در محور هراز نیز تردد کامیون و کامیونت (به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ تا ۲۴ روز جمعه غیرمجاز است.

به رانندگان توصیه می‌شود پیش از سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های اعلام شده از طریق منابع رسمی اطلاع کسب کنند.