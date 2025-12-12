آیین اختتامیه سومین دوسالانه جایزه ملی غزل «حسین منزوی» با حضور شاعران، پژوهشگران، اهالی فرهنگ و مسئولان فرهنگی کشور در زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم با بیان این‌که غزل‌های منزوی سرشار از مضامین عمیق و متعالی است، گفت: عشق در نگاه منزوی مفهومی والا و هستی‌شناسانه است؛ عشقی که از دلبستگی‌های انسانی آغاز می‌شود و تا جذب شدن در ذات حق امتداد می‌یابد و همین نگرش، شعر او را از یک تجربه احساسی ساده فراتر می‌برد.

جوادی افزود: اگرچه در گذشته جامعه آن‌گونه که شایسته بود با اندیشه و شعر حسین منزوی آشنا نبود، اما امروز روشنایی و تأثیرگذاری او هر روز بیشتر می‌شود و این مسیر قطعاً فراتر از ایران نیز ادامه خواهد یافت.

وی بر اهمیت پاسداشت زبان فارسی تأکید کرد و گفت: زبان فارسی چیزی نیست که ارزان برای ما مانده باشد؛ کسان زیادی در این سرزمین جانشان را بر سر آن گذاشتند تا بماند و امروز ما از این زبان برای نگهداری کشورمان استفاده می‌کنیم.

از کوچه‌های زنجان تا جهان غزل؛ یاد حسین منزوی همیشه جاری است

معاون استاندار زنجان نیز در این مراسم جشنواره ملی غزل را افتخاری فرهنگی برای زنجان دانست و افزود: زنجان شهری است که هوایش عطر غزل می‌دهد و اگر بخواهیم در تاریخ غزل عصر بلوغ دوم را مشخص کنیم، بی‌تردید یکی از ستون‌های اصلی آن حسین منزوی است.

صادقی افزود: شعر منزوی سرشار از عشق، تجربه و رنج انسانی است و توانست غزل را از دایره تکرار نجات دهد و گستره عاطفه، اندیشه، اجتماع و فلسفه را در آن گسترش بخشد.

وی تأکید کرد: منزوی هرگز شعر را از زندگی جدا نکرد و با صداقت و شفافیت عاطفی، نسل‌های جوان را با غزل پیوند زد.

معاون استاندار زنجان با بیان اینکه این جشنواره تنها بزرگداشت گذشته نیست و ما آمده‌ایم تا آینده غزل را نیز پاس بداریم، بر اهمیت حمایت از شاعران جوان و کشف استعداد‌های تازه در این رویداد تأکید کرد ..