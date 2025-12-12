پخش زنده
فردا شنبه ۲۲ آذر ماه، اجرای مصوبه دولت درخصوص اصلاح قیمت بنزین اجرا خواهد شد.
به گزارش تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما از روز شنبه ۲۲ آذرماه سازوکار جدید توزیع بنزین در سراسر کشور اجرا خواهد شد به طوری که بر این اساس سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان برای خودروهای شخصی بنزینی حفظ میشود و تنها در صورت استفاده از کارت جایگاه یا مصرف مازاد، نرخ ۵۰۰۰ تومان اعمال خواهد شد.
هدف رسمی دولت از این تغییرات، کنترل مصرف، کاهش بار واردات، توسعه استفاده از کارت سوخت شخصی، تشویق به خودروی کممصرف و دوگانهسوز، و ساماندهی عدالت در بهرهمندی از یارانه سوخت عنوان شده است.
به گفته مهاجرانی سخنگوی دولت: حذف سهمیههای خودروهای پلاک دولتی به جز آمبولانسها، حذف سهمیه خودروهای وارداتی، حذف سهمیههای خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد و اعمال قیمت ۵۰۰۰ تومانی برای کارت جایگاهها ازجمله اقدامهایی است که از صبح شنبه، ۲۲ آذر اجرایی میشود.
دولت در اصلاحیهای به مصوبه خود، خودروهای نوشمارهای که قیمت کارخانهای آنها کمتر از یک میلیارد تومان باشد را از حذف سهمیههای ۱۵۰۰ تومانی و ۳ هزار تومانی مستثنی کرد؛ و بر این اساس، تمام خودروهای صفر تولید داخل که قیمت کارخانهای آن زیر یک میلیارد تومان هستند، از سهمیه بنزین یارانهای و آزاد در کارت سوخت شخصی بهرهمند شوند.
بر این اساس، منظور از خودروهای نوشماره، فقط خودروهای سواری شخصی ساخت داخل است که برای نخستینبار سند مالکیت آنها صادر شده و در سند مربوطه کشور سازنده ایران درج شده باشد.
خودروهای که قیمت کارخانهای بیش از یک میلیارد تومان دارند، همچنان مشمول این سهمیه نخواهند بود و سوخت آنها بر مبنای نرخ ۵ هزار تومان محاسبه میشود.
همچنین، سهمیه سوخت تاکسیهای اینترنتی بر اساس پیمایش ماهانه آنها محاسبه میشود و میزان مسافتی که هر راننده در طول ماه طی میکند، تعیینکننده میزان سهمیه سوخت اختصاصی به او خواهد بود.