به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، اردوی تیم ملی دوومیدانی بانوان رده سنی بزرگسالان کشور به میزبانی تهران و در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون به مدت پنج روز برگزار شد.

براین اساس، با دعوت کادر فنی فدراسیون دوومیدانی کشور «صدف آقاجانی» بانوی دوومیدانی کار کردستانی به این مرحله از اردوی ملی پوشان فراخوانده شد.

گفتنی است؛ این اردو به منظور کسب آمادگی حضور ملی پوشان در میادین فراملی طی روز‌های ۱۶ لغایت ۲۰ آذر ماه در تهران برگزار شد.