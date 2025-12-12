پخش زنده
امروز: -
با بهرهبرداری از آموزشگاه فرامرز همدانی سرانه فضای آموزشی در تفرش، ۹ کلاس افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، آموزشگاه ۹ کلاسه فرامرز همدانی، یکی دیگر از آثار ارزشمند نیکاندیشی در عرصه ساخت مدارس، در شهرستان تفرش به بهرهبرداری رسید.
در این آیین، حمیدرضا خانمحمدی رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، با قدردانی از خیران مدرسهساز و حمایتهای بیدریغ استاندار مرکزی، گفت: بسیاری از چالشهای جامعه با آموزش صحیح و تربیت صحیح در مدارس حل میشود؛ همه ما مدیون مدرسه و معلم هستیم و باید با نگاه آیندهمحور، برای تقویت فضای آموزشی کشور گام برداریم.
این مدرسه، چهارمین بنای آموزشی است که توسط این خیر نیکاندیش ساخته شده است.