روز سوم رقابتهای بوچیا بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی با پیروزی ۲ نماینده دختر کشورمان در کلاس BC۲ آغاز شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین روز رقابتهای بوچیای پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان- دبی با رقابت ۲ نماینده ایران در کلاس BC۲ آغاز شد.
سارا علیزاده و هلیا حاجیآبادی دو نماینده کشورمان در این کلاس بودند که به ترتیب به مصاف حریفانی از مغولستان و ژاپن رفتند.
سارا علیزاده که در گروه A کلاس BC۲ با اندونزی، مالزی و مغولستان همگروه است، امروز با نتیجه ۳ بر ۳ مقابل حریف مغولستانی به تساوی رسید و در نهایت در تایبرک با نتیجه ۴ بر ۳ پیروز شد.
علیزاده پیشتر با نتیجه ۸ بر صفر مقابل اندونزی به پیروزی رسیده بود، اما در برابر حریف هندی ۱۱ بر صفر شکست خورده بود.
هلیا حاجیآبادی دیگر نماینده ایران در این کلاس بود که در برابر حریف ژاپنی با نتیجه ۵ بر ۲ به پیروزی رسید. حاجی آبادی در گروه B با ژاپن و قزاقستان همگروه است.
او در نخستین رقابت خود با نتیجه ۸ بر صفر مقابل اندونزی نتیجه را واگذار کرده بود.