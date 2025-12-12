همزمان با سراسر کشور هزار و ۵۰۰ نفر داوطلب وکالت قوه قضاِییه در چهارمحال و بختیاری با هم رقابت کردند..

شرکت هزار و ۵۰۰ متقاضی وکالت درآزمون قوه قضاییه چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رییس کانون وکلای استان گفت: این آزمون با شرکت داوطلبان زن و مرد از سراسر چهارمحال و بختیاری صبح جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در دانشگاه شهرکرد برگزارشد.

آقای مالک درخشان با اشاره به اینکه شرکت کنندگان با مدرک کارشناسی و بالاتر از رشته‌های حقوق و فقه و حقوق بودند گفت: نتایج این آزمون ۴۰ روز دیگر از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش اعلام می‌شود.

این نخستین دوره آزمون وکالت قوه قضاییه بود که در کشور برگزار شد.