دادستان عمومی و انقلاب کرمان از اتخاذ تصمیمات جدی برای ساماندهی ورودی های کرمان و برخورد با فروش دام زنده در مبادی شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به بازدید میدانی مشترک خود با شهردار از حاشیه شهر، از اتخاذ تصمیمات جدی برای ساماندهی ورودی های کرمان و برخورد با فروش دام زنده در مبادی شهر خبر داد.
مهدی بخشی در حاشیه این بازدید با تأکید بر اینکه این دستفروشیها از جمله عوامل مستقیم تهدیدکننده سلامت عمومی هستند، اظهار داشت: فروش دام در مبادی ورودی شهر و بدون نظارت دامپزشکی و کشتار خارج از کشتارگاه علاوه بر ایجاد آلودگی زیستمحیطی، انتشار انواع بیماریهای مشترک بین انسان و دام، و تجمع پسماندهای آلوده، موجب مخدوش شدن منظر ورودی کرمان میشود، دستگاه قضایی با هرگونه فعالیتی که سلامت مردم و نظم شهری را تهدید کند مماشات نخواهد کرد.
دادستان کرمان با اشاره به گزارشهای متعدد مردمی درباره رهاسازی فضولات دام، ایجاد بوی نامطبوع، سد معبر و انتقال احتمالی بیماریها، افزود: این وضعیت هم برای مردم خطرناک است، هم برای بهداشت شهر. بر این اساس تصمیم قطعی گرفته شده و انشاءالله ظرف یک ماه آینده تمامی مراکز فروش دام زنده در ورودیهای شهر پلمپ و به خارج از محدوده شهری منتقل خواهند شد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع حراست از اراضی شهری گفت: در جریان این بازدید، نقاط مختلف حاشیه شهر که در معرض تصرف و ساختوسازهای غیرمجاز بود بررسی شد و هماهنگیهای لازم با شهرداری برای رفع موانع و جلوگیری از هرگونه تجاوز به اراضی عمومی انجام گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان در پایان تأکید کرد: مجموعه قضایی استان با همکاری شهرداری و سایر دستگاهها، برنامهای منسجم برای بهبود وضعیت ورودیهای شهر و جلوگیری از بروز تهدیدات بهداشتی، زیستمحیطی و بصری در دستور کار دارد.