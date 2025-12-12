ارجاع پرونده تخلف دپوی پوکه معدنی در بازارچه مرزی کیله به مراجع قضایی
رئیس اداره حفاظت محیطزیست سردشت از ارجاع پرونده تخلف مربوط به دپوی غیراصولی پوکه معدنی در محوطه بازارچه مرزی کیله به مراجع قضایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛هادی احمدپور گفت: در پی بازدید دوباره کارشناسان پایش از این محدوده و بررسی وضعیت دپوی پوکه ساختمانی، مشخص شد که با وجود هشدارها و تذکرات قبلی، هیچ اقدام مؤثری برای مدیریت اصولی یا رفع مشکل انجام نشده است.
وی تصریح کرد در این بازدید همان وضعیت قبلی شامل انباشت غیراصولی پوکه، پراکندگی مواد و تهدیدات ناشی از آلودگی محیطی مشاهده شد و به دلیل عدم همکاری متولیان امر، موضوع در قالب پرونده تخلف زیستمحیطی برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی ارجاع شد.
احمدپور با هشدار نسبت به تداوم این روند افزود: ادامه این وضعیت میتواند موجب آلودگی خاک، هوا و محیط پیرامونی شود و اداره حفاظت محیطزیست سردشت طبق وظایف قانونی خود موضوع را تا حصول نتیجه از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد کرد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست سردشت در پایان تأکید کرد متولیان بازارچه و صادرکنندگان باید در اسرع وقت نسبت به ساماندهی محوطه و مدیریت اصولی مواد اقدام کنند تا از ایجاد مخاطرات زیستمحیطی جلوگیری شود.