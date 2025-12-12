به‌گفته بهروزی کارشناس هواشناسی، موج جوی اخیر بارش باران و برف در قزوین را رقم زد و تا سه روز آینده ادامه دارد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کارشناس هواشناسی استان گفت: گذر موج جوی از فراز آسمان استان در روز گذشته سبب وقوع بارش باران در بیشتر مناطق و بارش برف در نواحی سردسیر و مرتفع شده است.

بهروزی گفت: «بیشترین میزان بارش از ایستگاه معلم‌کلایی با حدود ۱۶.۵ میلی‌متر باران و دو سانتی‌متر برف ثبت شده است. در ایستگاه اوج نیز حدود یک سانتی‌متر برف و در شهر قزوین حدود ۸ میلی‌متر باران گزارش شد.»

وی افزود: «بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، طی سه روز آینده در ساعات بعد از عصر تا شب، با عبور امواج تراز میانی جو، آسمان استان ابری خواهد شد و برای برخی مناطق بارش باران و در ارتفاعات بارش برف پیش‌بینی می‌شود. همچنین در این مدت انتظار وزش باد و کاهش محسوس دما را داریم.»