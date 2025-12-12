پخش زنده
تیم استقلال جویبار با پیروزی ۷ بر ۳ برابر تیم خیبر خرمآباد، به فینال بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور صعود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در مرحله نیمهنهایی لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور، تیم استقلال جویبار با نتیجه ۷ بر ۳ تیم خیبر خرمآباد را شکست داد و نخستین تیم راهیافته به فینال این رقابتها شد.
این دیدار صبح امروز (جمعه ۲۱ آذر) در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد و در آن کشتیگیرانی، چون حسن یزدانی، علی قلیزادگان و شامیل ممدوف برای استقلال جویبار به پیروزی رسیدند.
هماکنون دیدار دیگر نیمهنهایی بین تیمهای بانک شهر و ستارگان پاس ساری در جریان است تا حریف استقلال جویبار در فینال مشخص شود.
رقابتهای نهایی این دوره از لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور با نام جام یادگار امام (ره) در تهران در حال برگزاری است.
نتایج این دیدار به شرح زیر است (اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده است):
استقلال جویبار 7 - خیبر خرم آباد 3
57 کیلوگرم: احمد ادریسوف (برنده) – بدون حریف
61 کیلوگرم: علی قلی زادگان 10 – مهدی حسین زاده صفر
65 کیلوگرم: شامیل ممدوف 9 – پویا کاکویی 8
70 کیلوگرم: علی اکبر فضلی 4 – سجاد پیردایه 1
74 کیلوگرم: محمدرضا باقری صفر – علی کرم پور 5
79 کیلوگرم: سبحان رحمانی 5 – محمدمهدی ممیوند 7
86 کیلوگرم: ابراگیم کادیف 3 – ابوالفضل شمسی پور صفر
92 کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور 3 – امیرحسین خاک پا
97 کیلوگرم: حسن یزدانی 10 - ابوالفضل بابالو صفر
125 کیلوگرم: امیررضا صحرایی (حاضر نشد) – ابوالفضل محمدنژاد (برنده)