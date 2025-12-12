پخش زنده
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی گفت: بخش کودک و نوجوان کتابخانه شهید باهنر با ۵ هزار جلد کتاب، اتاقهای بازی و فضایی برای مشاوره مادر و کودک، محیطی جذاب و آموزشی برای کودکان و نوجوانان ایجاد کرده است تا مطالعه و یادگیری را با بازی و تجربههای عملی ترکیب کند.
آزاده نظر بلند دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: کتابخانه شهید باهنر منطقه یک، پس از سه سال بازطراحی، امکانات نوین و ویژهای برای کودکان و نوجوانان درنظر گرفته است.
وی افزود: این کتابخانه در کنار مخزن عمومی خود که شامل ۲۶۰۰۰ جلد کتاب است، بخشهای متنوعی برای گروههای مختلف سنی فراهم کرده است. بخش کودک کتابخانه شامل ۵۰۰۰ جلد کتاب، اتاق بازی، میزهای الکترونیکی و بازیهای آموزشی و فکری است که کودکان میتوانند از طریق آنها مطالعه را با تجربههای عملی و سرگرمکننده ترکیب کنند.
خانم نظربلند گفت: علاوه بر این، برای نخستین بار در منطقه یک، اتاق مشاوره مادر و کودک در این کتابخانه ایجاد شده که خدمات اختصاصی برای خانوادهها ارائه میدهد و فضایی حمایتی برای والدین و کودکان فراهم میکند.
وی افزود: بخش نوجوانان نیز با کتابهای اختصاصی و ابزارهای آموزشی طراحی شده است. در این بخش، نوجوانان میتوانند از امکاناتی مانند ساخت کده و ابزارهای خلاقانه استفاده کنند و فعالیتهای عملی و علمی انجام دهند. این بازطراحی و تجهیز کتابخانه شهید باهنر در راستای توسعه و تنوع دسترسی به منابع فرهنگی و آموزشی صورت گرفته است.
خانم نظر بلند گفت: کتابخانه شهید باهنر فرصتی است برای افزایش جذابیت مطالعه و ارائه خدمات متنوع به مخاطبان کودک و نوجوان، تا مطالعه به تجربهای تعاملی، آموزشی و سرگرمکننده تبدیل شود.
نهاد کتابخانههای عمومی کشور دارای ۴۲۲۹ نقطه خدمت در سراسر کشور است که شامل کتابخانههای شهری، روستایی و سیار میشود. هدف از این اقدامات، گسترش دسترسی به منابع مطالعه و ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی برای تمام گروههای سنی به ویژه کودکان و نوجوانان است.