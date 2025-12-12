رئیس پلیس فتا استان لرستان از شناسایی و انهدام یک باند ۴ نفره (سه مرد و یک زن) که با روش‌های متقلبانه در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری در سطح ۶ استان کشور می‌کردند، خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ،:رئیس پلیس فتا استان لرستان گفت: کارشناسان تیزبین پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی باندی ۴ نفره که در بستر فضای مجازی از شهروندان در ۶ استان کشورکلاهبرداری می‌کنند، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ محمد پیرحیاتی افزود: با انجام اقدامات تخصصی، رصد مستمر فضای مجازی و اشراف اطلاعاتی پلیس، مشخص شد اعضای یک باند متشکل از سه مرد و یک زن با بهره‌گیری از شگرد‌های متقلبانه و فریب کاربران در شبکه‌های اجتماعی، مبالغ سنگینی از شهروندان در ۶ استان مختلف کشور کلاه‌برداری کرده‌اند.

رئیس پلیس فتا استان تصریح کرد: با هماهنگی مراجع قضائی و در عملیات‌های هم‌زمان و متعدد پلیسی، هر چهار عضو این باند در مخفیگاه‌های خود شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ پیرحیاتی با بیان اینکه تاکنون شش استان کشور درگیر این پرونده بوده‌اند، گفت: برآورد اولیه از میزان کلاهبرداری‌های ارتکابی این باند بیش از ۴۰ میلیارد ریال است.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر مالباختگان و بررسی ابعاد مختلف پرونده ادامه دارد.

رئیس پلیس فتا استان در پایان از شهروندان خواست: فریب تبلیغات وسوسه‌انگیز و فروش‌های غیررسمی در فضای مجازی را نخورند و هرگونه موارد مشکوک را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش دهند.