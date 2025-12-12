به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نیک روز مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری گفت: هستی امیری‌زاده، کوثر علی اکبرزاده، مهشید اخلاقی، سید علی حسین حسنی فر، ابراهیم پیشان، حسن دهراب، بهاءالدین دانش، اسد علیزاده، نرگس امیرزاده، شاهین خادمی فر، شیرزاد اعتماد نسب، مهشید شهبازی، افلاطون افتخاری، مجید پارسه، سعید نظرپور، ابوالفضل تیمورزادگان،

مهر انگیز آقایی از مسافران و مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس یاسوج در مسیر سمیرم هستند که هم اکنون در بیمارستانهای، سیدالشهدای سمیرم، شهرضا و اصفهان در حال مداوا هستند.

