به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم ژوپین شیراز در رقابت‌های لیگ دسته یک شمشیربازی فلوره بانوان کشور همراه با نماینده تهران عنوان ئسومی این رقابت‌ها را به دست آورد.

ترکیب تیم ژوپین شیراز در این مسابقات شامل هلنا حفیظ، درنا خانی، آوا همدانی و آترینا مرادی بود و فرشته جلالی به عنوان سرپرست تیم حضور داشت.

در این رقابت‌ها آکادمی چادر ملو اردکان با ۱۵ امتیاز قهرمان شد، تیم ریف اصفهان با ۱۳ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و هر دو تیم به لیگ برتر راه یافتند.

تیم ژوپین شیراز و آکادمی کلاهدوز تهران هم با ۹ امتیاز، مشترک سوم شدند.

مسابقات لیگ دسته یک شمشیربازی بانوان باشگاه‌های کشور در اسلحه فلوره با حضور شش تیم در سالن شهید کلاهدوز مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار شد.