رییس اداره حفاظت محیطزیست شاهیندژ از دستگیری یک صیاد متخلف و دو شکارچی غیرمجاز در حوزه رودخانه زرینهرود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛جواد اصلانی گفت مأموران یگان حفاظت این اداره در جریان گشت و کنترل در سواحل زرینهرود با یک صیاد متخلف مواجه شدند و پس از بررسی، یک رشته تور «دام» به طول حدود ۳۰۰ متر، یک حلقه تیوپ و حدود ۲۰ کیلوگرم ماهی رودخانهای از وی کشف و ضبط شد.
اصلانی افزود مأموران در ادامه عملیات در بالادست زرینهرود به گروهی دیگر از صیادان غیرمجاز برخورد کردند که پس از مشاهده نیروها از محل گریختند؛ اما دو رشته تور دام پهنشده آنان از داخل آب جمعآوری و ضبط شد.
وی ادامه داد مأموران یگان حفاظت در بخش دیگری از عملیات، بعدازظهر همان روز به دو شکارچی غیرمجاز برخورد کردند که قبل از اقدام به شکار دستگیر شدند. از متخلفان دو قبضه اسلحه ساچمهزنی تهپر و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.
پرونده متخلفان در محل تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.