به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اقلید گفت: در ۲۴ ساعت گذشته سه فقره تصادف در جاده‌های اصلی شهرستان اقلید رخ داد که در مجموع دو نفر جان خود را از دست دادند و ۱۲ نفر مصدوم شدند.

هادی مهندسی افزود: در نخستین حادثه، برخورد یک دستگاه کامیون با خودروی پژو پارس منجر به مصدومیت یک نفر و جان باختن یکی از سرنشینان شد.

او بیان کرد: در حادثه دوم، برخورد خودروی پراید با پژو، پنج نفر مصدوم شدند.

مهندسی ادامه داد: در سومین حادثه نیز تصادف خودروی پژو پارس با سمند، شش مصدوم و یک کشته برجای گذاشت.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اقلید گفت: مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه از سوی کادر اورژانس برای ادامه روند درمان به بیمارستان ولیعصر شهرستان اقلید منتقل شدند.