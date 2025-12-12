پخش زنده
سه حادثه رانندگی در جادههای اصلی شهرستان اقلید دو کشته و ۱۲ مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اقلید گفت: در ۲۴ ساعت گذشته سه فقره تصادف در جادههای اصلی شهرستان اقلید رخ داد که در مجموع دو نفر جان خود را از دست دادند و ۱۲ نفر مصدوم شدند.
هادی مهندسی افزود: در نخستین حادثه، برخورد یک دستگاه کامیون با خودروی پژو پارس منجر به مصدومیت یک نفر و جان باختن یکی از سرنشینان شد.
او بیان کرد: در حادثه دوم، برخورد خودروی پراید با پژو، پنج نفر مصدوم شدند.
مهندسی ادامه داد: در سومین حادثه نیز تصادف خودروی پژو پارس با سمند، شش مصدوم و یک کشته برجای گذاشت.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اقلید گفت: مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه از سوی کادر اورژانس برای ادامه روند درمان به بیمارستان ولیعصر شهرستان اقلید منتقل شدند.