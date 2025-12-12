به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قدرت اله مهدیخانی، سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری قزوین اعلام کرد: بنابر هشدار صادره از سازمان مدیریت بحران و سازمان هواشناسی کشور، تا روز دوشنبه مورخ ۲۴ آذر، توده هوای بارشی و‌سرد در استان قزوین نیز به طور متناوب فعال خواهد بود.

وی افزود:کاهش دمای محسوس و بارش باران وبرف خصوصا در ارتفاعات و گردنه ها، وقوع صاعقه، باد شدید، مه گرفتگی و لغزندگی راهها محتمل می باشد .

مهدیخانی از تمامی هم استانی ها خواست از اقامت در مسیل ها ، حاشیه و حریم بستر رودخانه ها و نیز کوهپایه ها و عبور از گردنه های برف گیر خودداری کنند.

وی افزود: دامداران و طیور داران محترم نسبت به ذخیره سوخت مصرفی اقدام و هم استانی ها نیز از فعالیت های کوهنوردی و طبیعت گردی نیز پرهیز کنند و در صورت مبادرت به سفرهای ضروری، زنجیر چرخ، وسایل ایمنی ولباس گرم به همراه داشته باشند.