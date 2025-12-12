پخش زنده
امروز: -
۱۱ هزار و ۵۰۰ خودرو در جنوب آذربایجان غربی دوگانهسوز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب گفت: طرح ملی گازسوز کردن رایگان خودروها با هدف بهینهسازی مصرف سوخت در حوزه حملونقل اجرا میشود و در همین چارچوب و با استقبال مناسب رانندگان بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه وانتبار، تاکسی و خودروی سواری در شهرستانهای جنوب استان به CNG مجهز شدهاند.
رحمت حاجیزاده با اشاره به فعالیت پنج مرکز مجاز تبدیل در شهرستانهای تحت پوشش افزود: سه مرکز در بوکان، یک مرکز در مهاباد و یک مرکز در پیرانشهر با مجوز فنی لازم فعال هستند.
وی تصریح کرد: اجرای تبلیغات گسترده محیطی و رسانهای سبب شده مالکان خودروهای عمومی برای استفاده از خدمات رایگان دوگانهسوز کردن استقبال قابل توجهی نشان دهند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب اظهار داشت: مالکان تاکسیها، وانتبارها، تاکسیهای اینترنتی و خودروهای سواری شخصی مدل ۱۳۹۴ به بالا میتوانند از طریق پایگاه اینترنتی gcr.niopdc.ir برای ثبتنام و نوبتگیری اقدام کنند.
حاجیزاده با اشاره به مصرف روزانه حدود ۴۵۰ هزار مترمکعب CNG در جنوب استان گفت: استفاده از این سوخت بهدلیل قیمت مناسب و دسترسی آسان، نقش مهمی در کاهش مصرف بنزین، کنترل آلودگی هوا و کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد دارد.
وی اضافه کرد: هماکنون ۶۰ باب جایگاه CNG در منطقه فعال است و سه جایگاه دیگر نیز با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است که با بهرهبرداری از آنها، شمار جایگاههای عرضه این سوخت در جنوب استان به ۶۳ باب خواهد رسید.