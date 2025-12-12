به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ رییس مرکز وکلای قوه قضائیه گیلان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه داوطلبان شرکت کننده در این آزمون، در مدت ۱۵۰ دقیقه یا دو و نیم ساعت، به ۱۳۰ سئوال عمومی وتخصصی پاسخ دادند، گفت: نتیجه آزمون هم پس از ۴۰ روز کاری از طریق سازمان سنجش اعلام می‌شود.

شهریار ولیزاده در ادامه تصریح کرد: از مجموع ۴ هزار و ۶۸۹ داوطلب شرکت کننده درگیلان، ۲ هزار و ۱۷۰ نفر مرد و ۲ هزار و ۵۱۹ نفر زن‌اند.

به گفته وی ۱۱۴ هزار و ۴۷۹ داوطلب هم در کل کشور در این آزمون شرکت کردند که ۵۴ هزار و ۹۲۵ نفر از آنها مرد و ۵۹ هزار و ۵۵۴ نفرشان زن بودند.

رییس مرکز وکلای قوه قضائیه گیلان افزود: پذیرش در این آزمون محدودیت ندارد و داوطلبانی که بتوانند ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصدِ حائزان بالاترین امتیاز این آزمون را کسب کنند، در زمره پذیرفته شدگان تلقی می‌شوند.