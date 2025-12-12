پخش زنده
با تقویت ناپایدار های جوی در خراسان جنوبی هواشناسی، هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در این اطلاعیه تقویت ناپایداریهای جوی از جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ تا پایان وقت دوشنبه ۲۴ آذر گزارش شده است.
در هشدار سطح زرد هواشناسی، نوع مخاطره عنوان شده، به تناوب وزش باد شدید موقت در برخی نقاط گرد و خاک رگبار و رعد و برق نقاط مستعد بارش تگرگ و تشکیل مه)، کاهش محسوس دما از جمعه تا یکشنبه است.
اثر این سامانه در عشق آباد، قائنات، سرایان، بیرجند، طبس، بشرویه، حاجی آباد زیرکوه، خوسف، فردوس، درمیان و سربیشه ثبت شده است.
مخاطره پیش بینی شده در این هشدار، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گرد و خاک، رگبار باران و رعد و برق، وقوع رواناب، در برخی نقاط کاهش محسوس دما، کاهش دید افقی و لغزندگی سطح جادهها است.
در هشدار سطح زرد هواشناسی پرهیز از سفرهای غیر ضرور، رعایت سرعت مطمئنه و قوانین رانندگی، پاک سازی دهانه پل ها، لایروبی کانالها و آب روها، مراقبت از پوشش گلخانهها و سقفهای موقت و بنرهای تبلیغاتی، پرهیز از اسکان و عدم چرای دام در مناطق مرتفع و مسیل ها، ترمیم و تقویت بند سارها و سیل بندها، در صورت نیاز آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی کنترل دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورشی.
تغییر در نقشهها و مدلهای پیش یابی از طریق بولتن پیش بینی اطلاع رسانی خواهد شد.