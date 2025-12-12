ملی پوشان پاراشنا کشورمان در گام نخست رقابت‌های پاراآسیایی جوانان - دبی، ۱۴ مدال طلا، ۲۱ نقره و ۲۶ برنز کسب کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان - دبی، ورزشکاران ایرانی در رشته پاراشنا در مجموعه ورزشی حمدان امارات به آب زدند و موفق شدند ۱۴ مدال طلا، ۲۱ نقره و ۲۶ برنز (جمعا ۶۱ مدال) در دو رشته توان یابان و نابینا و کم بینا کسب کنند.

ورزشکاران توان یاب کشورمان ۸ طلا، ۹ نقره و ۸ برنز و ورزشکاران کم بینا و نابینا ۶ طلا، ۱۲ نقره و ۱۸ برنز کسب کردند.

اسامی کامل مدال آوران پاراشنای کشورمان به شرح زیر است:

۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۰

سپنتا نویدی - طلا

۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۹

ابوالفضل ظریف پور - نقره

علی مطلبی - برنز

۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۹

ابوالفضل ملک اولادی - نقره

امیر رضا بهرامی - برنز

۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۷

سپهر صیفی - طلا

۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۳

محمدعلی کاظمی - نقره

علی هنرور - برنز

۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۲

سبد عرفان جعفری پاکدل - نقره

ابوالفصل حیدری - برنز

۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۱

علی حسن زاده - طلا

۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۱

سپهر هوشمندی طلا

محمد طا‌ها باقری نقره

سبدامیر سبحان جمشیدی برنز

۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۰

طا‌ها عزیزی طلا

۲۰۰ متر آزاد کلاس اس‌ام ۱۲

ابوالفضل حیدری نقره

سید عرفان جعفری پاکدل برنز

۲۰۰ متر آزاد کلاس اس‌ام ۱۳

محمد علی کاظمی نقره

ابوالفضل مرادی برنز

۲۰۰ متر مختلط کلاس اس‌ام ۱۱ و ۱۳

علی حسن‌زاده نقره

امیر محمد فرخنده زاد برنز

۲۰۰ متر مختلط انفرادی کلاس اس‌ام ۷

سپهر صیفی طلا

۲۰۰ متر مختلط انفرادی کلاس اس‌ام ۸

رضا دهقان برنز

۲۰۰ متر مختلط انفرادی کلاس اس‌ام ۹

ابوالفضل ملک اولادی نقره

۲۰۰ متر کلاس اس‌ام ۹

ابوالفضل ظریف پور نقره

علی مطلبی برنز

۲۰۰ متر کلاس اس‌ام ۱۱

محمد طا‌ها باقری نقره

سپهر هوشمندی برنز

۱۰۰ متر کلاس اس ۱۳

ابوالفضل مرادی نقره

علی هنرور برنز

۱۰۰ متر کرال پشت کلاس اس ۱۲

سیدعرفان جعفری پاکدل طلا

ابوالفضل حیدری برنز

۱۰۰ متر کرال پشت کلاس اس ۱۱

سپهر هوشمندی نقره

محمد طا‌ها باقری برنز

۱۰۰ متر کرال پشت کلاس اس ۱۱ و ۱۳

علی حسن زاده طلا

امیر محمد فرخنده زاد برنز

۱۰۰ متر کرال پشت کلاس اس ۱۰

سپنتا نویدی نقره

۱۰۰ متر کرال پشت کلاس اس ۹ و ۱۰

ابوالفضل ظریف پور طلا

علی مطلبی برنز

۱۰۰ متر کرال پشت کلاس اس ۸ و ۹

ابوالفضل ملک اولادی نقره

امیررضا بهرامی برنز

۱۰۰ متر کرال پشت کلاس اس ۸

رضا دهقان برنز

۱۰۰ متر کرال پشت کلاس اس ۷

سپهر صیفی طلا

علیرضا نصر اصفهانی برنز

۴۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۳

محمد علی کاظمی نقره

علی هنرور برنز

۴۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۲

سید عرفان جعفری پاکدل طلا

ابوالفضل حیدری برنز

۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۳

امیرمحمد فرخنده زاد برنز

۴۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۱ و ۱۳

علی حسن زاده نقره

امیرمحمد فرخنده زاد برنز

۴۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۱

محمدطا‌ها باقری طلا

امیرعلی گل محمدزاده نقره

سیدامیر سبحان جمشیدی برنز

۴۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۰

سپنتا نویدی طلا

۴۰۰ متر آزاد کلاس اس ۹ و ۱۰

علی مطلبی نقره

ابوالفضل ظریف پور برنز

۴۰۰ متر آزاد کلاس اس ۸

رضا دهقان نقره

۴۰۰ متر آزاد کلاس اس ۸

سیدآرشاویر حسینی نقره

۴۰۰ متر آزاد کلاس اس ۷

سپهر صیفی طلا

علیرضا نصر اصفهانی برنز