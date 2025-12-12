پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز با تقویت سامانه بارشی درمناطق غربی، شمالی و جزایر خلیج فارس رگبار باران و رعدوبرق گاه تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: از امروز تا اواخر وقت یکشنبه ۲۳ آذر با تاثیر فعالیت سامانه بارشی در استان، رگبار باران، رعد و برق و رگبار نسبتا شدید همراه با تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
او افزود: از بعدازظهر امروز با توجه به تقویت سامانه در مناطق غربی و شمالی استان و جزایر خلیج فارس و فردا شنبه ۲۲ آذر با فعالیت این سامانه در سطح استان با تاکید بر مناطق غربی، شمالی، پارهای از نقاط شرقی ومرکزی و مناطق دریایی، رگبار باران و رعدوبرق گاه تگرگ، تند باد لحظهای، آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانههای فصلی را به همراه خواهد داشت.
سی سی پور گفت: توصیه میشود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانهها و مسیلها و صعود به ارتفاعات جدا خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز و فردا وضعیت دریا با توجه به فعالیت سامانه بارشی و احتمال تندباد لحظهای بویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز در ساعاتی متلاطم پیش بینی میشود و از بعدازظهر شنبه تا اواخر وقت یکشنبه ۲۲ تا ۲۳ آذر وضعیت دریا در خلیج فارس، تنگه هرمز و بخشهایی از دریایی عمان با وزش بادهای نسبتا شدید غربی مواج خواهد شد.
سی سی پور توصیه کرد: در این مدت شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از تردد خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر و اسکلههای استان در نظر گرفته شود.
او افزود: دوشنبه ۲۴ آذرماه موج بارشی جدیدی وارد استان خواهد شد و بتدریج در سطح استان فعالیت خواهد کرد. در صورت تغییر در نقشهها و الگوهای هواشناسی اطلاع رسانی خواهد شد.
سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی در این مدت کاهش دمای بیشینه و افزایش رطوبت نسبی و افزایش دمای کمینه مورد انتظار است.