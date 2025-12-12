مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: همزمان با آغاز موج بارندگی‌ها در استان ۲۲۶ تیم عملیات راهداری به همراه تجهیزات در حالت آماده باش کامل قرار دارند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علیرضا معیری‌پور، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین گفت: «با توجه به ورود سامانه بارشی و شرایط جوی زمستانی، تمامی نیروهای راهداری در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.»

وی افزود: «۲۲۶ تیم عملیات راهداری به همراه ماشین‌آلات و تجهیزات در سطح استان فعال هستند تا در صورت نیاز، خدمات لازم را به رانندگان و مسافران ارائه دهند.»

معیری‌پور همچنین از ذخیره‌سازی بیش از ۳۶ هزار تن ماسه و نمک در ۳۳ راهدارخانه استان خبر داد و گفت: «این ذخایر برای اجرای طرح زمستانی و مدیریت شرایط جوی پیش‌بینی شده است تا در مواقع بارش برف و یخبندان، جاده‌ها سریعاً ایمن‌سازی شوند.»

مدیرکل راهداری استان تأکید کرد: «هدف اصلی ما حفظ ایمنی تردد و کاهش حوادث جاده‌ای در شرایط بارندگی و برف است و امیدواریم با همکاری رانندگان و رعایت نکات ایمنی، سفرهای زمستانی بدون حادثه سپری شود.»