فرمانده انتظامی نوشهر از دستگیری متهم ۳۸ ساله به قتل با سلاح شکاری در کمتر از ۳ ساعت پس از وقوع یک درگیری خانوادگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ حجت نورانی فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر، اعلام کرد: در پی وقوع درگیری خانوادگی و تیراندازی با سلاح شکاری که منجر به قتل یکی از طرفین شد، مأموران پلیس آگاهی در کمتر از ۳ ساعت متهم را شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: متهم مردی ۳۸ ساله است که در جریان این درگیری مرتکب قتل شده و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.
فرمانده انتظامی نوشهر تأکید کرد: پلیس با تمام توان و اشراف اطلاعاتی اجازه نمیدهد مجرمان آرامش و آسایش مردم را مختل کنند.