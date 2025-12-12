پخش زنده
مسابقات روز دوم هفته پنجم رقابتهای پاییزه اسبدوانی گنبدکاووس در ۷ دور برگزار شد و برترینها مشخص شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در ادامه رقابتهای پاییزه اسبدوانی گنبدکاووس، روز دوم هفته پنجم با حضور ۶۱ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد در ۷ کورس هزار، هزار و ۲۰۰ و هزار و ۶۰۰ متری برگزار شد.
در نخستین دور، بنیامین جرجانی با اسب هاکان محمدی زودتر از بقیه از خط پایان عبور کرد.
در دومین دور و دور پنجم مومن بهادر با اسب نیترو (آرسام) صدرنشین شد.
در سومین دور یاسر آموت پیروز و در دور چهارم، کمال دلیجه عطا با اسبهای هلو هاواریو- درخشید و نخست شد.
در رقابت دور ششم آرمین ایکدری با شیرمرد قهرمان و همچنین در کورس نهایی روز دوم، بنیامین جرجانی با اسب پریسا پیروز میدان شد.
در مجموع رقابتهای روز پنجشنبه، مبلغ ۲۳ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال به صاحبان اسبهای برتر اهدا شد.