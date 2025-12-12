به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست جمعیت هلال‌احمر فسا گفت: گزارشی از اورژانس مبنی‌بر تصادف زنجیره‌ای در کیلومتر ۱۵ جاده فسا -داراب به هلال‌احمر اعلام شد.

سید علی صادق افزود: پس از دیافت خبر این حادثه یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلال‌احمر با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

صادق در ادامه بیان کرد: این حادثه ۹ مصدوم و یک جان باخته به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و تثبیت صحنه حادثه، اقدام به رهاسازی مصدومان کردند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر فسا افزود: مصدومان توسط آمبولانس هلال‌احمر و اورژانس به مرکز درمانی منتقل و پیکر فرد جان باخته به عوامل انتظامی تحویل داده شد.