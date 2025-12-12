رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران از جذابیت اقتصادی و راهبردی کریدور ریلی شرق–غرب برای چین خبر داد و گفت: با امضای توافق شش‌جانبه میان ایران، چین و چهار کشور آسیایی، مسیر جنوبی این کریدور از خاک ایران در آستانه فعال‌سازی قرار گرفته است؛ مسیری که می‌تواند حمل‌ونقل ریلی در خزر را متحول کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران گفت: کریدور ریلی شرق–غرب که چین را به اتحادیه اروپا متصل می‌کند، از نظر اقتصادی و زمانی برای چینی‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و سرمایه‌گذاری در آن را در دستور کار قرار داده‌اند.

به گفته پیمان سنندجی، سه مسیر اصلی برای انتقال بار از چین به اروپا وجود دارد؛ کریدور شمالی از مغولستان و روسیه، کریدور میانی از قزاقستان با شاخه ریلی و دریایی، و کریدور جنوبی که از مسیر ایران عبور می‌کند. این مسیر جنوبی که قدمتی دو هزار ساله و هم‌سنگ با جاده ابریشم دارد، پس از سال‌ها رکود اکنون با توافق شش‌جانبه بین ایران، چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و ترکیه در شهر استانبول جان تازه‌ای گرفته است.

بر اساس این توافق، کشورها بر اعمال تعرفه یکسان، کاهش زمان سیر قطارها و فعال‌سازی شاخه جنوبی کریدور شرق–غرب از مسیر ایران تأکید کردند. سنندجی افزود: «چینی‌ها مانند هر کشور دیگر به دنبال منافع اقتصادی هستند و تا زمانی که این مسیر برای‌شان مقرون‌به‌صرفه باشد، در کنار ایران خواهند ماند و در این پروژه سرمایه‌گذاری خواهند کرد.»

این مقام تجاری تأکید کرد اجرای طرح رشت–آستارا در چارچوب کریدور شمال–جنوب، باید در اولویت ایران باشد؛ زیرا تکمیل آن می‌تواند چهره حمل‌ونقل دریایی در خزر را متحول کند. او ضمن ابراز نگرانی درخصوص طولانی شدن چهار ساله اجرای این طرح، گفت: «برخی کارشناسان پیشنهاد جایگزینی آن با دو‌خطه کردن مسیر موجود از قزاقستان را داده‌اند، اما معتقدم اتصال رشت–آستارا ضرورتی راهبردی برای کشور است.»

به گفته پیمان سنندجی، چهل‌مین قطار ترانزیتی از مبدأ چین در حال ورود به خاک ایران است؛ در حالی‌که طی هفت سال پیش از آن تنها هفت قطار مشابه وارد شده بود. این رشد نشان می‌دهد ظرفیت‌های جدید توافق شش‌جانبه در حال بالفعل شدن است و به‌زودی قطارهای ترانزیتی چین به اروپا از مسیر ایران نیز عبور خواهند کرد.

برآوردها نشان می‌دهد سالانه ۶۰ میلیون تن بار ریلی از چین به سمت اروپا منتقل می‌شود. اگر تنها ۱۰ درصد این حجم از طریق مسیر ایران انجام گیرد، منافع اقتصادی چشمگیری برای کشور رقم خواهد خورد؛ مشروط بر آنکه اتصال ریلی مرند–ماکو–بازرگان تا مرز چشمه‌ثریا و در ادامه تا کارس ترکیه تکمیل شود.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران ضمن اشاره به مناقشه جاری در مسیر شمالی (اوکراین–روسیه) و هزینه‌های بالای مسیر میانی که از دریای خزر عبور می‌کند، تأکید کرد: «کریدور جنوبی از مسیر ایران، تنها مسیر کاملاً ریلی و ایمن است و به همین دلیل برای صاحبان بار، به‌ویژه چینی‌ها، جذاب‌ترین گزینه خواهد بود.»