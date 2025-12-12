پخش زنده
شهردار تهران گفت: حوزه زنان و خانواده یکی از محورهای اصلی مدیریت شهری است و بستهای گسترده از خدمات، از حملونقل رایگان تا کارت شهرزاد و حمایتهای معیشتی و مسکن برای مادران و دختران تهرانی در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم جشن «زن، جریان زندگی» که در سالن همایشهای برج میلاد برگزار شد، با اشاره به نقش محوری بانوان، دختران و مادران در سیاستهای شهری اظهار داشت: شهرداری وظایف جدی در قبال مادران دارد و شورای اسلامی شهر تهران نیز مصوبات حمایتی قابل توجهی داشته که یکی از این مصوبات رایگان بودن استفاده از مترو و خطوط بیآرتی در روز میلاد حضرت زهرا (س) است.
شهردار تهران با بیان اینکه برای حمایت از مسکن زوجهای جوان و مادران دارای فرزند برنامهریزی صورت گرفته است، تصریح کرد: مجوزهای لازم از شورای شهر در حال پیگیری است؛ همچنین «کارت شهرزاد» برای بانوان و بهویژه مادران بهزودی تقدیم میشود و شامل خدمات ماهانه و ویژه برای مادران و فرزندان آنها خواهد بود.
وی افزود: در حوزه معیشت نیز مدیریت شهری میتواند با حذف واسطهها، قیمتها را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهد و اقلام مورد نیاز مادران را با قیمت مناسب درب منزل تحویل دهد.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: شهرداری حتی در دوره بارداری و تولد فرزند نیز میتواند خدمات حمایتی و کمکهای مورد نیاز مادران را ارائه کند و هدف اصلی این اقدامات، ارزانسازی شهر و تسهیل زندگی خانوادههاست.