به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کانون وکلا مرکز قوه قضائیه در خراسان رضوی گفت: ۱۱۵ هزار نفر امروز در ۳۱ استان در آزمون پذیرش وکالت مرکز وکلا شرکت کردند که از این تعداد، هفت هزار و ۱۰۰ نفر داوطلب در استان خراسان رضوی و در دو حوزه‌ مشهد و سبزوار حضور داشتند.

رضا حضرتی افزود: نتایج آزمون طبق قانون تسهیل، توسط سازمان سنجش حدود دو ماه دیگر اعلام خواهد شد.

وی گفت: هم اکنون ۵ هزار نفر وکیل عضو مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی در ۳۶ حوزه قضایی استان به شهروندان خدمات حقوقی و مشاوره‌ ای ارائه می‌ دهند.