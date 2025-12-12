مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۵ مصدوم حادثه تصادف رخ به رخ خودروی ایسوزو با خودروی آریسان در محور سامان به تیران خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،بیژن طاهری گفت:خبری مبنی بر برخورد رخ به رخ خودروی ایسوزو با خودروی آریسان در محور سامان به تیران، روستای محمدآباد دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی امداد و نجات پایگاه شهدای سامان به محل اعزام شد. نیرو‌های امدادی پس از ارزیابی صحنه و ایمن‌سازی محل حادثه، اقدامات لازم پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند و چهار نفر از مصدومان برای ادامه روند درمان به نیرو‌های اورژانس تحویل داده شدند.