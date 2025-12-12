پخش زنده
امروز: -
۲۴ اسفند پارسال رئیس قوه قضائیه در همایش بصیرتی ویژه فرماندهان سپاه، پیش بینی مهمی از بلند شدن فریاد مفسدان در برخورد با پرونده های قاچاق سوخت انجام داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا گفته بود: پروندههای مهمی در زمینه منشاهای قاچاق سوخت و فساد کلان تشکیل دادهایم که هر چه به زمان محاکمه و دادگاه نزدیک شویم فریاد برخی را بلند خواهد کرد که اعتنا نخواهیم کرد. با قاچاقچیانی (مانند کسی که از فرودگاه به دریا خط لوله قاچاق سوخت کشیده است) برخورد کنیم سر و صداها بلند میشود.
سرنوشت تشکیل پروندههای قاچاق سوخت به روزهای نهایی خود نزدیک شده و به زودی به اطلاع عمومخواهد رسید.
پیش بینی درست رئیس قوه قضائی و هجمه اخیر علیه دستگاه قضائی نشان میدهد لایههای مختلفی در فساد درگیر هستند که باعث شده صداهای زیادی بلند شود.