کارشناس هواشناسی اعلام کرد تا شنبه جو مازندران پایدار و آسمان صاف تا نیمه‌ابری است، اما از شنبه شب از غرب استان بارندگی و وزش باد نسبتاً شدید آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حمیدی کارشناس هواشناسی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته قراخیل قائم‌شهر و جویبار با دمای ۲۰ درجه گرم‌ترین و بلده با یک درجه زیر صفر سردترین شهر‌های استان بودند. ساری نیز در گرم‌ترین ساعت به ۱۹ درجه و در سردترین زمان به ۱۰ درجه بالای صفر رسید.

وی افزود: نوشهر با ۱۱۸ میلیمتر و تنکابن با ۱۱۴ میلیمتر بیشترین بارندگی را در استان داشته‌اند.

این کارشناس هواشناسی درباره وضعیت جوی روز‌های آینده گفت: امروز و فردا جو استان پایدار و آسمان صاف تا نیمه‌ابری است، اما از شنبه شب از غرب استان افزایش ابر، بارندگی و وزش باد نسبتاً شدید آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: روز یکشنبه کل استان بارندگی و کاهش دما خواهد داشت و از اواخر وقت یکشنبه این سامانه به تدریج از استان خارج می‌شود.

حمیدی در پایان اعلام کرد: دریا از بعدازظهر امروز موج کاهشی دارد و برای فعالیت‌هایی مانند صید مناسب است.