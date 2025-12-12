به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، زهرا غلامرضایی گفت : این پویش در راستای ترویج فرهنگ ایثار، انفاق، همدلی و با هدف تامین بسته‌های معیشتی برای جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی راه‌اندازی شده است .

وی افزود: خیرین می‌توانند از روش‌های مختلف هدایای نقدی خود را به جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی از جمله از طریق شماره حساب ۴۱۷۷۰۳۴۵۴۱۹۰۲۷۱۲ و یا با گرفتن کد دستوری #۱۲۳* اهدا کنند .

به گفته مدیرکل بهزیستی؛ هدایا غیرنقدی را هم می توان به ادارات بهزیستی در سطح ستادی و شهرستانی تحویل داد.

وی تاکید کرد: این حرکت اجتماعی فرصتی است تا خیرین در شادی شب یلدا، خانواده‌های نیازمند را نیز سهیم کنند.