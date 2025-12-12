به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مردم همدان در این روز‌هایی که برکت و رحمت الهی با بارش باران و برف به آنها جلوه اش را نشان داده است برای ورزش و سلامتی از خانه‌ها بیرون آمده‌اند.

ورزش به آنها نشان می‌دهد که در زندگی همیشه فرصت دوباره وجود دارد. به هر شکستی به عنوان یک فرصت آموزشی نگاه کنید؛ و قدر این طبیعت و هوای پاک را بدانیم و برای خود سهمی از این پاکی‌ها در ریه‌ها و وجودمان جمع کنیم.

آن‌ها موفقیت در ورزش مستلزم ترک ترس از شکست و ریسک کردن می‌دانند و باوردارند اگر به عقب نگاه کنید، نمی‌توانید به جلو حرکت کنید. به آینده نگاه کنید و به هدف‌هایتان پی ببرید.

ورزش به مردم نشان می‌دهد که انگیزه‌ای پایدار تنها از درون شما می‌آید و هیچ کس نمی‌تواند بهتر از خودتان بداند که چه توانایی‌ها و محدودیت‌هایی دارید و یک روز خوب با ورزش و نشاط اغاز می‌شود.

ورزش، آموزگاری است که به شما تدریس می‌کند چگونه با چالش‌ها و مشکلات مواجهه کنید و چگونه از استرس‌ها و مشکلات عبور کنید.