محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان گفت: در دیدار با آقای عراقچی وزیر امور خارجه ایران بر پایبندی خود برای همکاری در جهت صلح، ثبات و شکوفایی منطقه تأکید کردیم.

پایبندی ایران و پاکستان برای همکاری در جهت صلح و ثبات منطقه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پیام محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان در خصوص دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس بین المللی «صلح و اعتماد» در عشق آباد منتشر شد.

محمد اسحاق دار نوشت: امروز در حاشیه «کنفرانس بین‌المللی صلح و اعتماد» در عشق‌آباد، دیداری سازنده با برادرم، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران داشتم. در این دیدار درباره همکاری‌های دوجانبه گفت‌و‌گو و در خصوص تحولات منطقه‌ای تبادل نظرکردیم.

وزیر امور خارجه پاکستان اضافه کرد: همچنین توافق کردیم که همکاری‌ها را در حوزه‌های تجارت، اتصالات، و پیوند‌های مردمی بیش از پیش تعمیق بخشیم و بر پایبندی خود برای همکاری در جهت صلح، ثبات و شکوفایی منطقه تأکید کردیم.