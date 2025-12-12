پخش زنده
محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان گفت: در دیدار با آقای عراقچی وزیر امور خارجه ایران بر پایبندی خود برای همکاری در جهت صلح، ثبات و شکوفایی منطقه تأکید کردیم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پیام محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان در خصوص دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس بین المللی «صلح و اعتماد» در عشق آباد منتشر شد.
محمد اسحاق دار نوشت: امروز در حاشیه «کنفرانس بینالمللی صلح و اعتماد» در عشقآباد، دیداری سازنده با برادرم، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران داشتم. در این دیدار درباره همکاریهای دوجانبه گفتوگو و در خصوص تحولات منطقهای تبادل نظرکردیم.
وزیر امور خارجه پاکستان اضافه کرد: همچنین توافق کردیم که همکاریها را در حوزههای تجارت، اتصالات، و پیوندهای مردمی بیش از پیش تعمیق بخشیم و بر پایبندی خود برای همکاری در جهت صلح، ثبات و شکوفایی منطقه تأکید کردیم.