مدیر کل صداوسیمای استان خوزستان گفت: باتوجه به ظرفیتهای بزرگ دزفول، اولین رویداد ایران جان استانی از این شهرستان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داریوش دبیقی اظهار کرد: باتوجه به ظرفیتهای بزرگ دزفول تصمیم گرفتیم رویداد ایران جان استانی را از این شهرستان آغاز کنیم.
وی با اشاره به بهره مندی دزفول از مشاهیر، آثار و بناهای تاریخی، ظرفیتهای کشاورزی و باغبانی و... افزود: سعی داریم در یک هفتهای که به شهرستان دزفول اختصاص دارد، همه ویژگیها و ظرفیتهای آن را معرفی کنیم.
دبیقی بیان داشت: همه واحدهای صداوسیمای خوزستان پای کار خواهند آمد تا به بهترین شکل ممکن پویش استانی ایران جان مربوط به شهرستان دزفول اجرا شود.