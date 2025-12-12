پخش زنده
تصادف سمند و وانت نیسان در جاده کازرون به شیراز سه مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان کازرون گفت: گزارشی مبنی بر تصادف خودرو سمند و وانت نیسان در کیلومتر ۱۶ جاده کازرون-شیراز به هلالاحمر اعلام شد.
سعید دهقان افزود: پس ازدریافت خبر این حادثه نجاتگران هلالاحمر کازرون به سرعت با یک دستگاه خودرو آمبولانس به محل اعزام شدند.
او بیان کرد:این حادثه دو مصدوم زن و یک مصدوم مرد به همراه داشت و نجاتگران مصدومان این حادثه را برای ادامه روند درمان با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستان ولیعصر این شهرستان انتقال دادند.