پخش زنده
امروز: -
باتوجه به آخرین خروجی مدلهای پیش بینی وضع هوا از امروز جمعه تا اواسط هفته آینده به دلیل عبور امواج کم دامنه تراز میانی جو گاهی افزایش ابر و احتمال برخی بارشهای پراکنده باران و برف در برخی مناطق استان پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ کارشناس هواشناس استان گفت: باتوجه به آخرین خروجی مدلهای پیش بینی وضع هوا از امروز جمعه تا اواسط هفته آینده به دلیل عبور امواج کم دامنه تراز میانی جو گاهی افزایش ابر و احتمال برخی بارشهای پراکنده باران و برف در برخی مناطق استان، بویژه مناطق کوهستانی پیش بینی میشود، اما این بارشها بطور کلی قابل توجه نخواهد بود.
مرادی افزود: روند کاهشی دمای هوا طی روزهای آتی و در طی هفته آتی تداوم خواهد یافت.
همچنین بررسیها نشان میدهد پتانسیل انباشت آلایندههای جوی طی روزهای آتی بطور کلی زیاد نخواهد بود هرچند طی ساعاتی با افزایش سکون نسبی در ترازهای پایین جو احتمال پدیده غبار محلی در برخی مناطق صنعتی استان دور از انتظار نمیباشد.